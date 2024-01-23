Москва, 23 января, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Информацию об отмене концерта группы «Несчастный случай» в Москве опроверг лидер музыкального коллектива Алексей Кортнев 23 января в беседе с «РИА Новости».

Как пояснил Корнев, информация о якобы отменённом концерте является ложной, так как на 1 февраля никакого концерта группа не планировала.

«Нет никакого основания верить этим слухам. Наш концерт 1 февраля в Москве не планировался, и, соответственно, никто его не отменил. Это всего лишь фейк, распространяемый недобросовестными источниками», — уточнил музыкант.

Информация об отмене концерта группы «Несчастный случай» появилась в ряде СМИ и социальных сетях. Утверждалось, что выступление, назначенное на 1 февраля в Москве, отменено по объективным причинам. Однако лидер музыкального коллектива Кортнев попросил поклонников не доверять дезинформации и не поддаваться на провокации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Ростове-на-Дону отменили концерт лидера группы «Несчастный случай» Кортнева, назначенный на 22 января. О причинах отмены не сообщалось.

В марте выступление Корнева запретили власти удмуртского города Воткинска. Музыкант должен был выступить на концерте-семинаре «Учучуду Music Weekend» в качестве приглашённой звезды. Отмечалось, что отмена выступления может быть связана с критическим отношением Корнева к специальной военной операции России на Украине.