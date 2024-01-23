Москва, 23 января, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги 2023/24 одержал уверенную победу над «Динамо». Встреча, проходившая 23 января на стадионе «ВТБ-Арена», завершилась со счетом 6:3.

Софья Сандурская/ТАСС

Главным героем встречи стал 25-летний российский нападающий «Спартака» Максим Цыплаков, отметившийся четырьмя заброшенными шайбами (6’, 12’, 24’, 27’). Также в составе «красно-белых» отличились Шэйн Принс (3’) и Михаил Чайковски (9’). У «Динамо» отметились Дмитрий Рашевский (1’), Игорь Ожиганов (42’) и Егор Мартынов (56’).

Одержав победу, «Спартак» набрал 72 очка и укрепился на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и тем самым гарантировал себе участие в плей-офф. Напомним, что 20 января московское «Динамо» после победы над минским «Динамо» со счетом 4:1 также гарантировало себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина. На данный момент в плей-офф также вышли петербургский СКА и ярославский «Локомотив».

Как передавало ИА Регнум, действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, обыгравший в финале последнего розыгрыша казанский «Ак Барс». В седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ, состоявшемся 29 апреля 2023 года, «красно-синие» одержали победу со счетом 3:2, тем самым выиграв серию до четырёх побед.