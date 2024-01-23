Киев, 23 января, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда продемонстрировали такую некомпетентность в управлении страной, какой еще не было на Украине, заявил украинский олигарх и депутат Верховной рады Сергей Тарута. Об этом 22 января сообщила испанская газета El Mundo.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», — сказал он.

Тарута также обвинил западные страны в проблемах Украины. По его информации, они давили на Зеленского и вынудили начать контрнаступление, хотя оно было обречено на провал.

В издании отметили, что на Украине копится недовольство Зеленским и политических, и в военных кругах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что всё больше украинцев начинают задумываться, что Киев проводит ошибочный курс, отказываясь остановить кровопролитие. По его мнению, Зеленский делает скандальные заявления, пытаясь добиться всеобщей поддержки своих граждан, как у президента России Владимира Путина, но этого не получается.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 22 января заявил, что у США есть компромат, который может политически уничтожить Зеленского. Поэтому украинский лидер вынужден выполнять требования своих хозяев, добавил глава ведомства.