Москва, 23 января, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Проводница поезда Екатеринбург-Санкт-Петербург могла решить выбросить кота Твикса из вагона из-за недовольства пассажиров, которые везли трёх «элитных» котов, рассказал источник ИА Регнум.

По словам собеседника агентства, в вагоне вместе с Твиксом везли ещё несколько домашних питомцев. Среди которых оказались и три породистые дорогие кошки. Источник рассказал, что хозяева «элитных» животных начали выражать недовольство тем, что Твикс бродит по вагону и якобы может чем-то заразить их животных.

В итоге проводница, которая, по официальной версии компании-перевозчика АО «ФПК» (дочка «РЖД»), опросила пассажиров и не нашла хозяев, выбросила кота Твикса на станции Киров на мороз.

Инцидент произошёл 11 января. Животное вёз по билету отец его владельца, и во время следования поезда кот выбрался из переноски.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ и соцсетях. За возвращение кота объявили награду в 30 тыс. рублей. Его помогали искать местные жители и волонтёры. Хозяева рассказали, что три года назад забрали кота из приюта, выбрав его за очень грустные глаза. Утром 20 января волонтёры сообщили, что кот найден мёртвым, его растерзали собаки. Хозяева животного подтвердили, что речь идёт именно об их коте, и сообщили о намерении обратиться с заявлениями в прокуратуру и суд.

В РЖД принесли извинения хозяевам кота, при этом компания и её «дочка» ФПК не смогли разобраться между собой, виновата ли проводница или она действовала по инструкции. Позднее в РЖД сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах и запретят проводникам их высаживать.