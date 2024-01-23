Москва, 23 января, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее, в то время как Россия будет продолжать выполнение поставленных специальной военной операцией целей, заявил 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«У Зеленского растут проблемы, они будут дальше расти. Ситуация для Киева будет становиться всё тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать специальную военную операцию до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят», — заявил представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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