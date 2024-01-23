Москва, 23 января, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не портила отношений с Вашингтоном и не будет бежать «к дядюшке Сэму просить прощения». Об этом российский министр заявил в интервью CBS.

Дарья Антонова ИА Регнум Сергей Лавров

«Мы никогда не портили эти отношения. Мы не собираемся проявлять инициативу и бежать к дядюшке Сэму, просить прощения», — заявил Лавров.

При этом Лавров отметил, что нынешнее поколение политиков в США не извлекло ни единого урока из той неприемлемой политики, которую США продвигали с распада Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков 28 ноября заявил, что отношения России и США находятся в плачевном состоянии. Как уточнил дипломат, чтобы двусторонние связи улучшились, США должны продемонстрировать существенные сдвиги к лучшему. России нужны зримые свидетельства того, что американская сторона видит невозможность продолжать нынешнюю политику, ставшую ещё враждебнее к России с началом спецоперации.

Помимо этого, Лавров 23 января высказал мнение, что переизбрание президентом США Дональда Трампа в 2020 году не смогло бы изменить ситуацию вокруг Украины. Он уточнил, что разрыв двусторонних отношений начался ещё при президенте Буше-младшем.