Москва, 23 января, 2024, 19:16 — ИА Регнум. 23 января на международной выставке «Россия» на ВДНХ начались Дни студенчества. Церемония открытия прошла в павильоне «Роснефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина Виктор Мартынов

Дни студенчества начались с презентаций вузов. Первым провел свой День открытых дверей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. В мероприятии приняли участие ректор университета Виктор Мартынов, преподаватели и студенты РГУ. Ректор рассказал гостям экспозиции об образовательных программах университета и перспективах, которые открываются перед его выпускниками.

Мартынов отметил, что профессии нефтяника и газовика будут востребованы еще многие годы, а молодые специалисты смогут внести свой вклад в развитие отрасли.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дни студенчества на международной выставке «Россия» на ВДНХ

«В абсолютном выражении потребление нефти и газа в мире будет только увеличиваться, поэтому студенты губкинского университета обеспечены работой на много десятилетий вперед», — заявил Мартынов.

РГУ​ является стратегическим партнером «Роснефти» более 20 лет. Нефтяная компания​ ​ сотрудничает со 189 образовательными организациями страны, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза.