Москва, 23 января, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Россия не обсуждала ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США возможности завершения украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не обсуждали ничего подобного ни с Дональдом Трампом, ни с кем-либо в США. У нас не было возможности вообще что-либо обсуждать с американцами, так как текущая администрация не заинтересована в диалоге. Они готовы время от времени говорить про задержанных, обмены, функционирование посольств в Москве и Вашингтоне и нашего Постпредства при ООН в Нью-Йорке. Но не на политические темы», — сказал Лавров в интервью CBS.

Ранее экс-президент США и возможный кандидат от республиканцев на американских выборах Дональд Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа.

По словам Сергея Лаврова, Москва готова выслушать любого, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в отношениях между Россией и Украиной. Это подразумевает прекращение проводимой США политики по использованию Киева как инструмента войны против Москвы.

Лавров добавил, что текущая администрация Вашингтона не заинтересована в диалоге.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в середине декабря Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором представил прогноз по завершению украинского конфликта. По оценкам специалистов учреждения, боевые действия в зоне СВО завершатся к концу 2025 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проведение специальной военной операции прекратится тогда, когда люди, которые считают Россию своей родиной, получат гарантии безопасности. Он отметил, что основной вопрос заключается не в территориях.