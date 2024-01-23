Вашингтон, 23 января, 2024, 19:00 — ИА Регнум. Заявления представителей США в ООН, будто Россия использует в ходе спецоперации на Украине иранские беспилотники, это ложь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 23 января в интервью американскому телеканалу CBS.

IRANIAN ARMY OFFICE/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

«Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это «доказывают». Это ложь», — сказал он.

Лавров добавил, что ему всё равно, какие обломки выставляет американская миссия ООН, выдавая их за иранские. Он напомнил, что украинская сторона в прошлом году заявляла, будто обнаружила обломки иранских ракет, которые якобы использует Россия. Тегеран запросил предоставить доступ к этим обломкам, после чего в Киеве забыли про свои обвинения.

«Нет ни малейших сомнений, что подобная неспособность Запада что-либо доказать была, есть и будет и в других случаях», — заявил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия предпочитает опираться на факты, а они свидетельствуют о том, что Запад ежедневно поставляет вооружения на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 22 января, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, указал на то, что ВСУ преднамеренно наносят удары по гражданским объектам в России, применяя западное оружие. Он подчеркнул, что кровь погибших мирных жителей на тех, кто передаёт оружие Киеву, а также на тех, кто не ограничивает его в выборе целей.