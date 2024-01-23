Берлин, 23 января, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии не способна справиться с российскими ракетными ударами. Об этом в репортаже для немецкого телеканала Welt заявил журналист Пауль Ронцхаймер.

Иван Шилов ИА Регнум

«В столице Украины есть большое опасение, что не хватит ракет для ПВО», — отметил он.

Немецкий журналист заявил о дефиците вооружения на Украине. Он отметил, что в ВСУ наблюдается нехватка ракет для комплексов ПВО Patriot. По его словам, это имеет прямое отношение к ситуации в американском конгрессе, который не одобрил выделение средств на финансирование киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2023 года исполнительный директор украинского Центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк заявила, что ВСУ не имеет должного оснащения. При этом одной из главных причин этого она назвала коррупцию в стране. Каленюк подчеркнула, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить собственную армию.

Британская газета The Independent сообщила, что российские силы уничтожили украинскую военную промышленность, а новым оружием постоянно вынуждают главу киевского режима Владимира Зеленского менять свои запросы к западным поставщикам.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум заявил, что, когда американские военные соглашаются с провалом контрнаступления ВСУ, то они также признают неудачу НАТО в организации прокси-войны против России. По мнению эксперта, в глубине кабинетов будут сделаны выводы о том, что и тактика, и вооружение в НАТО устарели.