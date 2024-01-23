Москва, 23 января, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал президенту США Джо Байдену для решения ближневосточного конфликта прекратить боевые действия и не блокировать резолюцию в Совбезе ООН. Об этом российский министр заявил в интервью CBS.

Omar Ashtawy/Global Look Press

«Прекратить боевые действия. Не применяйте право вето, когда предлагается резолюция об объявлении гуманитарного прекращения огня», — заявил глава МИД России, отвечая на вопрос журналиста.

В этой связи российский дипломат напомнил, что США дважды применяли право вето. Так, со стороны Совбеза ООН нет никакой реакции на требование прекратить огонь.

Глава МИД России также призвал американского лидера «не тянуть с созданием палестинского государства». Он пояснил, что предшественники Байдена на протяжении десятилетий тянули с этим вопросом.

Помимо этого, Лавров отметил, что США должны присоединиться к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке как честный участник, который гарантирует интересы народа Палестины.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 октября 2023 года заявил, что США в последние несколько лет пренебрегали механизмами урегулирования на Ближнем Востоке. Глава государства также отмечал, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной стало ярким примером провала политики Вашингтона на Ближнем Востоке. США пытались монополизировать урегулирование и делали это без учёта коренных интересов народа Палестины.

США и Израиль в октябре не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке. Эти государства 28 октября не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В поддержку документа проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 45 государств от голосования воздержались.