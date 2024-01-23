Лавров заявил, что Россия не вмешивается ни в чьи внутренние дела
Лавров назвал действиями «старшего брата» совет США Украине о выборах президента
Москва, 23 января, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал советы по проведению президентских выборов, звучащие из США в сторону Украины, «прерогативой старшего брата», в то время как Россия никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом он заявил во вторник, 23 января.
«Время от времени слышу, что Запад, США советуют украинцам их провести. Зеленский несколько раз публично сказал, что не может этого сделать из-за конституции. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других. Советовать кому-то проводить выборы, когда конституция этого не позволяет, — прерогатива Большого Брата», — отметил Лавров в интервью телеканалу CBS.
Как сообщало ИА Регнум, бывший помощник главы минфина США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что вопрос Украины в рамках интересов США отошёл на второй план, поскольку многие сыты по горло огромными тратами и финансовой поддержкой Киева. По его словам, большинство в рядах Демократической партии, в том числе и молодые избиратели, негативно воспринимают политику действующего президента США Джо Байдена в вопросах поддержки Израиля и Украины. По мнению Робертса, вопрос помощи Киеву со стороны Вашингтона отразится на грядущих президентских выборах, которые пройдут в ноябре текущего года.