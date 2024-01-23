Москва, 23 января, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал советы по проведению президентских выборов, звучащие из США в сторону Украины, «прерогативой старшего брата», в то время как Россия никогда не позволяла себе вмешиваться во внутренние дела других государств. Об этом он заявил во вторник, 23 января.

РИА Новости/МИД РФ Сергей Лавров

«Время от времени слышу, что Запад, США советуют украинцам их провести. Зеленский несколько раз публично сказал, что не может этого сделать из-за конституции. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других. Советовать кому-то проводить выборы, когда конституция этого не позволяет, — прерогатива Большого Брата», — отметил Лавров в интервью телеканалу CBS.

Как сообщало ИА Регнум, бывший помощник главы минфина США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что вопрос Украины в рамках интересов США отошёл на второй план, поскольку многие сыты по горло огромными тратами и финансовой поддержкой Киева. По его словам, большинство в рядах Демократической партии, в том числе и молодые избиратели, негативно воспринимают политику действующего президента США Джо Байдена в вопросах поддержки Израиля и Украины. По мнению Робертса, вопрос помощи Киеву со стороны Вашингтона отразится на грядущих президентских выборах, которые пройдут в ноябре текущего года.