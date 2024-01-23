Протестующие против Олимпиады-2024 включили гимн СССР перед мэрией Парижа
Париж, 23 января, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Крупнейшее профсоюзное объединение во Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и профсоюз «Сила рабочих» провели акцию протеста перед мэрией Парижа, включив гимн СССР через колонки. Об этом сообщило «РИА Новости».
Активисты вышли на манифестацию против условий труда для сотрудников муниципальных служб, которые должны участвовать в обеспечении летних Олимпийских игр 2024 года. Участники протеста потребовали организовать питание для работников и нанять дополнительный персонал.
Протестующие также назвали оскорбительными условия компенсации за сверхурочную работу во время ОИ. Работникам предложили вместо десяти дней отпуска футболки с символикой Олимпиады.
«У мэрии есть иные рычаги в плане дополнительного найма, распределения времени работы и премий за сверхурочную работу, что позволило бы нам справиться с растущей инфляцией и улучшить условия нашего труда», — заявили организаторы митинга.
18 января в Париже протестовали сотрудники полиции. Они также недовольны тем, в каких условиях их хотят заставить работать во время Олимпийских игр.
Как сообщало ИА Регнум, Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Девизом ОИ — 2024 выбрали «Давайте широко откроем Игры».
Спортсменам из России и Белоруссии Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде в Париже только в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года Путин призвал принять российских спортсменов взвешенное решение по участию в Олимпиаде и подумать, не лучше ли отказаться от этого.