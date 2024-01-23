Париж, 23 января, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Крупнейшее профсоюзное объединение во Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) и профсоюз «Сила рабочих» провели акцию протеста перед мэрией Парижа, включив гимн СССР через колонки. Об этом сообщило «РИА Новости».

Global Look Press/Zhu Wei/XinHua

Активисты вышли на манифестацию против условий труда для сотрудников муниципальных служб, которые должны участвовать в обеспечении летних Олимпийских игр 2024 года. Участники протеста потребовали организовать питание для работников и нанять дополнительный персонал.

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Протестующие также назвали оскорбительными условия компенсации за сверхурочную работу во время ОИ. Работникам предложили вместо десяти дней отпуска футболки с символикой Олимпиады.

«У мэрии есть иные рычаги в плане дополнительного найма, распределения времени работы и премий за сверхурочную работу, что позволило бы нам справиться с растущей инфляцией и улучшить условия нашего труда», — заявили организаторы митинга.

18 января в Париже протестовали сотрудники полиции. Они также недовольны тем, в каких условиях их хотят заставить работать во время Олимпийских игр.

Как сообщало ИА Регнум, Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Девизом ОИ — 2024 выбрали «Давайте широко откроем Игры».

Спортсменам из России и Белоруссии Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участвовать в Олимпиаде в Париже только в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин в декабре 2024 года Путин призвал принять российских спортсменов взвешенное решение по участию в Олимпиаде и подумать, не лучше ли отказаться от этого.