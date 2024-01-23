Москва, 23 января, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Некоторые европейцы начинают понимать пагубность отношения к России как к врагу, заявил 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Кто для Западной Европы всегда был идеальным внешним врагом? Огромная Россия. Тем более Россия в состоянии, когда медведь проснулся и вылез из берлоги, когда его разбудили, сознательно разбудили», — заявил представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря, европейцам нужно как-то накачивать общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага. Он добавил, что радуют пускай скромные, но все-таки голоса тех европейцев, которые постепенно начинают понимать пагубность такого подхода и которые говорят о необходимости выхода из нынешней ситуации путём диалога.

Представитель Кремля также заявил, что европейцы потратили много денег на Украину и эта инвестиция прогорела.

Как передавало 23 января ИА Регнум, в Европе началась паника из-за отсутствия у Киева возможностей противостоять давлению российских военных. Экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен отметил, что нет никаких сомнений в том, что Россия добьётся успеха. В этой связи Вашингтон приступил к разработке новой стратегии в отношении Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 января заявила, что Россия добивается победы на Украине, не ожидая каких-либо позволений со стороны коллективного Запада.

Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что специальная военная операция направлена на защиту суверенитета России и её безопасности.