Вашингтон, 23 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В списке номинанты на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» оказались такие блокбастеры, как «Барби», «Оппенгеймер» «Убийцы цветочной луны» и ряд других картин.

AP/TASS

Вместе с работами Греты Гервиг, Кристофера Нолана и Мартина Скорсезе среди номинантов назвали фильмы «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Анатомия падения» Жюстина Трие, «Оставленные» Александра Пэйна, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон, «Бедные-несчастные» Йоргоса Латимоса и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

В общей сложности «Оппенгеймер» номинировали в 13 категориях, «Барби» — в восьми, «Убийцы цветочной луны» — в 10. Ведущим 96-й церемонии вручения премии станет телеведущий и комик Джимми Киммел, для которого это произойдёт уже в четвёртый раз. Об этом сообщил телеканал ABC.

Церемония вручения премии «Оскар» должна состояться 10 марта 2024 года в театре «Долби» в Голливуде. На мероприятии впервые введут новые правила для улучшения разнообразия и интеграции.