Москва, 23 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о знакомстве с футболистом сборной Бразилии Пеле, общаясь с юным спортсменом на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» на ВДНХ.

ТАСС/ EPA/WALTER BIERI

«Очень добрый был человек и приятный. Очень хорошо относился к нашей стране», — заявил мальчику президент.

Узнав, что мальчик тренируется на позиции нападающего, президент поинтересовался, кто его самый любимый игрок.

Легендарный футболист Эдсон Арантис ду Насименту, известный как Пеле, скончался 29 декабря 2022 года в Сан-Паулу в возрасте 82 лет. Футбольные фанаты со всего мира выстроились в очередь на стадионе в городе Сантус в Бразилии, чтобы проститься с футболистом. Президент Бразилии объявил в стране трёхдневыный траур в память о трёхкратном чемпионе мира в составе национальной сборной.

Соболезнования в связи с кончиной футболиста также выразил президент Владимир Путин. В телеграмме глава государства заявил, что ему посчастливилось лично общаться с этим замечательным человеком. Путин также заявил, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания о футболисте.