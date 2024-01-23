Астрахань, 1 июня, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Открытие первого в России Азербайджанского делового центра состоялось в Астрахани 31 мая, сообщила пресс-служба губернатора региона. В церемонии участвовала представительная делегация из Азербайджана во главе вице-президентом Фонда Гейдара АлиеваЛейлой Алиевой.

Капсула на месте будущего строительства на улице Бакинской, в центре Астрахани, была заложена в конце 2016 года. Строительство пятиэтажного бизнес-центра финансировал Фонд Гейдара Алиева. Инвестиции составили 208 млн рублей.

«Мы будем всячески поддерживать эту площадку, чтобы она стала связующим звеном не только между Азербайджаном и Астраханью, но и Россией в целом», — отметил губернатор Александр Жилкин, отметив, что аналогичный Астраханский деловой центр строится в настоящее время в Баку — работа обоих бизнес-центров, по замыслу, должна расширить азербайджано-российские экономические связи.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев назвал Россию одним из основных торговых партнеров Азербайджана, отметив, что в 2017 году товарооборот между странами увеличился на 22% и достиг 2 млрд долларов, а рост за январь-апрель этого года уже составил 30%.