Москва, 23 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Кот Твикс вышел из переноски и ходил в нескольких сантиметрах от хозяина во время остановки поезда в Кирове. Об этом рассказал генеральный директор Федеральной пассажирской компании (ФПК) Владимир Пястолов после восстановления хронологии событий по видеокамерам в вагоне.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кот

Напомним, 11 января домашний кот по кличке Твикс, которого перевозили в поезде, был по ошибке принят проводницей за бездомного и высажен во время стоянки в Кирове. 20 января волонтеры, искавшие кота, сообщили хозяину о гибели животного. Владелец кота пообещал сделать всё, чтобы виновные были наказаны. В РЖД пообещали изменить правила перевозки животных, а проводницу отстранили от работы.

Как рассказал сегодня, 23 января, Владимир Пястолов в ходе круглого стола в Государственной думе РФ, во время стоянки поезда в Кирове пассажиры сообщили проводнице о коте, который ходил по вагону без присмотра. Она взяла кота на руки и попыталась найти владельца животного среди пассажиров. После того как никто не откликнулся, кота выпустили на улицу.

«Вагон оборудован системами видеонаблюдения. Мы собрали картинку», — рассказал Пястолов. По его словам, согласно видеозаписям, за несколько минут до прибытия поезда в Киров хозяин с переноской прошел в санитарную комнату. Затем он вернулся, поставил переноску под полку и во время стоянки в Кирове выходил на перрон.

«Момент возвращения и подъем на своё место (хозяина. — Прим. ред.) и момент, когда кот выходит из-под нижней полки, практически синхронизированы, — отметил Пястолов. — Это всё в процессе ходьбы пассажира, и кот ходит, идёт процесс подготовки к отправлению поезда. <…> И далее проводник проходит несколько раз, всё это перед глазами, и пассажир находится на своем месте, расстояние несколько сантиметров, но почему-то не идентифицировали животное», — отметил он.

Глава ФПК также напомнил, что информация о пропаже кота поступила к проводнику более чем через семь часов после случившегося. «Если бы более оперативно, мы бы подключили все силы и, наверное, успели бы и найти кота на станции», — добавил Владимир Пястолов.