Москва, 23 января, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Центробанк не видит «весомых оснований» для продления обязательной продажи валютной выручки, сообщили журналистам 23 января в пресс-службе регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/ Константин Кокошкин

«На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки», — заявили в ЦБ

В банке добавили, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики — уровня ключевой ставки.

При этом, по данным регулятора, значимый вклад внёс рост стоимостных объемов экспорта, которые влияют на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчётов.

Российское правительство выступило за продление требования об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года. Пока меры действуют до 30 апреля 2024 года.

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 января заявил, что правительство положительно оценило принятые меры по стабилизации валютного курса, в частности, обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

В октябре 2023 года в Центральном банке сообщили, что обязательная продажа экспортёрами валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью и поспособствует снижению краткосрочной волатильности на рынке.

Согласно указу президента России Владимира Путина, для стабилизации курса рубля устанавливается обязательная продажа валютной выручки рядом экспортёров сроком на шесть месяцев. Документ определяет перечень экспортёров, который состоит из 43 групп компаний топливно-энергетического комплекса, чёрной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, а также зернового хозяйства.