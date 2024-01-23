Путин заявил, что у многодетных семей будут равные льготы во всех регионах
Москва, 23 января, 2024, 16:57 — ИА Регнум. После подписания указа о статусе многодетных семей они могут рассчитывать на одинаковые льготы во всех регионах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».
«Смысл этого указа, вчера подписанного, как раз и заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории Российской Федерации», — сообщил Путин.
Он пояснил, что льготы для многодетных, в том числе при посещении учреждений культуры, например музеев, зоопарков, должны единообразно действовать на всей территории страны.
Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ закрепляет статус многодетной семьи. Многодетной считается семья с тремя и более детьми.
В указе президент поручил правительству установить единый образец удостоверения многодетной семьи. Он также поручил создать банк данных таких семей для учёта сведений о предоставлении социальной поддержки и для мониторинга социально-экономического положения многодетных.