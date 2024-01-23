Москва, 23 января, 2024, 16:57 — ИА Регнум. После подписания указа о статусе многодетных семей они могут рассчитывать на одинаковые льготы во всех регионах, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

«Смысл этого указа, вчера подписанного, как раз и заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории Российской Федерации», — сообщил Путин.

Он пояснил, что льготы для многодетных, в том числе при посещении учреждений культуры, например музеев, зоопарков, должны единообразно действовать на всей территории страны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3861999" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме

Как сообщало ИА Регнум, Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ закрепляет статус многодетной семьи. Многодетной считается семья с тремя и более детьми.

В указе президент поручил правительству установить единый образец удостоверения многодетной семьи. Он также поручил создать банк данных таких семей для учёта сведений о предоставлении социальной поддержки и для мониторинга социально-экономического положения многодетных.