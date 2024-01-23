Майами, США, 23 января, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Основатель известной поп-группы в стиле диско Boney M, немецкий музыкант, певец, композитор, поэт и продюсер Франк Фариан (настоящее имя Франц Ройтер) ушёл из жизни в возрасте 82 лет. Об этом 23 января сообщило британское издание The Sun со ссылкой на семью музыканта.

Global Look Press/imago stock&people Франк Фариан

Отмечается, что музыкант мирно умер в собственном доме в Майами. По словам одного из членов семьи, в последнее время Франк Фариан был очень слаб физически, однако всё ещё полон энергии.

В 2022 году музыкант перенёс сложную операцию по замене сердечного клапана, что серьёзно пошатнуло его здоровье и он был вынужден из-за проблем с лёгкими использовать инвалидную коляску и дыхательный аппарат.

Ройтер родился 18 июля 1941 года в Кирне, в 12 лет он освоил игру на гитаре, после чего принимал участие в нескольких музыкальных проектах. В конце 1974 года создал группу Boney M, является автором хитов Rasputin, Daddy Cool и др. Также в 1980-х создал группу Milli Vanilli, которая продала более 800 млн пластинок. Музыкант за время карьеры работал со многими знаменитостями, включая певцов Стиви Уандера и Meat Loaf.