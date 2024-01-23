Москва, 23 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тысяч рублей за неудаление запрещённого контента.

Cfoto / Keystone Press Agency /Global Look Press

«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Процесс проходил в закрытом режиме по инициативе Аpple.

Компания отказалась удалить из приложения Apple Books книгу «Майн кампф», автобиографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера (книга числится в Федеральном списке экстремистских материалов).

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Apple штраф в 1,1 млрд рублей. Компания должна была оплатить его в течение двух месяцев.

В ноябре 2023 года стало известно, что Apple оштрафовали на 12 млн рублей за повторный отказ локализации данных россиян. Суд в Москве признал компанию виновной в совершении административного правонарушения.

Таганский суд Москвы 21 ноября 2023 года оштрафовал мессенджер Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить информацию, запрещённую в России. Помимо этого, в июне того же года владельца Википедии оштрафовали за отказ удалить статью об «Азове» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Организации назначили штраф в размере 3 млн рублей.