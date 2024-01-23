Будапешт, 23 января, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Министру иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петеру Сийярто угрожали убийством перед поездкой в Ужгород на встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Несмотря на это, венгерский политик заявил, что проведёт с ним переговоры, как и было запланировано, 29 января.

РИА Новости/ Пресс-служба МИД РФ Петер Сийярто

«Через венгерское посольство в Киеве поступили смертельные угрозы из украинских источников. Украинские власти заверили нас, что будут приняты самые строгие меры безопасности, чтобы гарантировать проведение встречи», — отметил Сийярто на пресс-конференции.

Планируется, что в переговорах с Кулебой также поприсутствует глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Сийярто назвал ненужным 13-й пакет антироссийских санкций. Он заявил, что Венгрия не поддержит его в случае включения в перечень ограничений в области ядерной энергетики. Позднее он также заявил, что Венгрия не станет участвовать в финансировании поставок оружия Украине из средств «Европейского фонда мира», однако не может и не хочет мешать другим странам в этом вопросе. По словам Сийярто, Венгрии пришлось бы передавать в общий фонд 23 млрд форинтов (60 млн евро) ежегодно, чтобы другие государства ЕС поставляли оружие Киеву.