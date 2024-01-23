Москва, 23 января, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Гражданки Великобритании Кристина Анна Камерон Давыдова и её мать Эйлин Мораг Пидуэлл, много лет работающие в России, получили свидетельства о предоставлении им временного убежища, сообщила 23 января официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк в Telegram-канале.

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«Этот документ даёт право гражданину на медицинское обслуживание, а также осуществление трудовой деятельности без оформления патента и разрешения на работу», — напомнила она.

Волк сообщила, что вручение свидетельств проходило в торжественной обстановке. Женщинам также рассказали, что нужно сделать, чтобы подать заявления на получение российского гражданства.

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Представитель МВД объяснила, что Давыдова уже 30 лет работает в России, руководит балетным театром. Пидуэлл шьёт костюмы к постановкам, работает над декорациями. Обе женщины не собираются жить в Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, экс-продюсер украинской группы «Грибы» Юрий Бардаш 23 января сообщил, что получил российский паспорт. Он опубликовал фотографию с документом на фоне портрета президента Владимира Путина.

9 января российский лидер подписал указ о предоставлении гражданства американскому боксёру Кевину Джонсону. Всего в этом документе указаны 44 человека, получившие право на российский паспорт.

Путин 14 декабря 2023 года отметил ажиотаж на получение гражданства России, отметив, что это не массовый поток мигрантов, подобный тому, что наблюдается в Западной Европе и США. Глава государства подчеркнул, что от тех, кто переезжает в Россию, требуется соблюдать местные законы и традиции.