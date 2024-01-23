Москва, 23 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Если в работе механизма возвращения валютной выручки наблюдаются сложности, их устранят, заявил 23 января президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

РИА Новости/Павел Лисицын

«Мы сейчас уже приняли определённые решение. Но если там на всё работает или не распространяется на такие предприятия, как Ваше, это нужно расширить. Я обязательно посмотрю на это», — сказал Путин, отвечая на вопрос предпринимателя.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 октября подписал указ, устанавливающий обязательную продажу выручки в иностранной валюте для ряда экспортёров. Ряд компаний обязали продавать валютную выручку на российском рынке в установленных правительством объёмах и сроках. В список вошли 43 группы компаний.

Эту меру ввели до конца апреля 2024 года для стабилизации валютного курса. Вице-премьер России Андрей Белоусов 23 января сообщил, что правительство планирует продлить срок действия нововведения до конца года.