Прага, 23 января, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек извинился перед украинцами за участие в церемонии открытия матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он написал на странице в соцсети Х.

Гашек попросил прощения за участие в церемонии открытия матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Баффало Сэйбрс» и «Чикаго Блэкхокс» (3:0). Мероприятие прошло 18 января.

Своё присутствие на игре он назвал «огромной ошибкой».

«Мне очень трудно оправдать эту мою личную неудачу. Сейчас я могу вам обещать, что подобная ситуация больше не повторится», — заявил Гашек.

Гашек за время карьеры в КХЛ выступал за московский «Спартак», а в НХЛ — за «Чикаго», «Баффало», «Детройт» и «Оттаву».

Как ранее сообщало ИА Регнум, это не первое заявление подобного толка от чешского хоккеиста. До этого Гашек выступил с резким заявлением к российским хоккеистам и чиновникам. По его словам, ни один атлет из России не может участвовать в международных турнирах из-за событий на Украине.

После начала спецоперации Вооружённых сил России на Украине Гашек неоднократно высказывался против выступления российских игроков в НХЛ.

В феврале 2022 года он требовал, чтобы НХЛ разорвала контракты с россиянами, а в октябре этого же года выступал против участия российских хоккеистов в выставочных матчах НХЛ в Чехии. При этом до начала СВО Гашек критиковал НХЛ за чрезмерные, по его мнению, траты на российских хоккеистов.