Киев, 23 января, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Украинским войскам в скором времени придётся отступить на новую оборонительную линию, которую уже начали строить инженерные войска. Такое мнение 23 января высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков на YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я уже давно говорю, что фронт надо выравнивать», — сказал он.

Полковник отметил, что недавно пришло сообщение о строительстве украинскими инженерными войсками нового укрепрайона, так называемой «линии [главкома ВСУ Валерия] Залужного».

По словам экс-полковника, новый укрепрайон расположен на расстоянии 10-15 километров от линии фронта и ВСУ отступят туда, как только его достроят.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января военный корреспондент Хавьер Эспиноса заявил о катастрофических потерях ВСУ. По его словам, об этом говорит огромное количество новых могил в стране, которые он увидел в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

Экс-депутат Верховной рады, капитан украинской армии Игорь Лапин 20 января заявил, что ВСУ придётся отступить вглубь подконтрольной Киеву территории для сужения линии фронта. По его словам, для перехода ВСУ в стратегическую оборону нужны подготовленные позиции, которых нет.

В Минобороны 23 января рассказали, что танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова помешал прорыву ВСУ на важном направлении в зоне СВО, уничтожив свыше 100 бойцов украинской армии. Также российские танкисты подбили 16 единиц бронетехники ВСУ и это исчерпало наступательный потенциал украинских войск на этом участке фронта.