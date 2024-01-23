Москва, 23 января, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин удивился рассказу оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа о скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности.

РИА Новости/Сергей Карпухин Президент России Владимир Путин

Представитель Ямало-Ненецкого автономного округа во время встречи главы государства на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов 23 января пообещал покатать президента на трёх белых оленях.

«Быстро олень ездит? Скорость-то какая?» — спросил глава государства.

В ответ оленевод рассказал, что самый быстрый олень может бежать со скоростью 70 км в час. В ответ на это Путин в шутку спросил, не положен ли ремень безопасности.

Оленевод при этом отметил, что животные везде ходят, как «спортсмены на лыжах».

Как сообщало ИА Регнум, на площадке Всероссийского семейного форума «Родные — любимые» Путин 23 января встретился с участниками и победителями конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». Глава государства заявил, что многодетные семьи являются опорой России, так как они воспитывают качества, на которых держится страна.

Мероприятие «Родные — Любимые» стартовало на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 19 января. В рамках церемонии открытия прошёл концерт под открытым небом, к которому присоединились семьи из всех регионов России.