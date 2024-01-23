Москва, 23 января, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру просвещения Сергею Кравцову создать Всероссийский родительский комитет. Об этом он заявил 23 января во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Виталий Белоусов / РИА Новости

Одна из участниц озвучила соответствующее предложение, и глава государства согласился, отметив, что Кравцов «сделает всё сразу быстро». Он подчеркнул важность понимания, чем именно будет заниматься комитет, но саму идею одобрил, заявив, что она «звучит красиво». Путин обратил внимание на слова женщины о том, что школьные родительские комитеты помогают решать определённые вопросы.

«Я обязательно скажу министру, он точно совершенно подхватит это. Я — за, думаю, что это может быть интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой и, в данном случае, федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом», — подытожил президент.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с матерями участников СВО в ноябре 2022 года Путин заявил, что личный пример родителей служит основой воспитания. По его словам, всё идёт из семьи, и, что бы детям ни говорили в школе, основа их ценностей закладывается именно в семье.

В июле 2023 года президент заявил, что нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье, и нет ничего лучшего, чем семья, где растёт много детей, и назвал безусловным приоритетом для государства поддержку семей с детьми.

Путин 23 января подписал указ о закреплении статуса многодетной семьи в России, согласно которому такой семьёй будет считаться семья с тремя и более детьми. До этого в России такого статуса не было.