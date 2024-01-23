Москва, 23 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Пост председателя совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» занял Дмитрий Гафин после того, как с этой должности ушёл Юрий Соловьёв, сообщили 23 января в пресс-службе ФК.

Пресс-служба ФК «Динамо» Москва Дмитрий Гафин

В клубе отметили, что Соловьёв принял решение покинуть пост председателя совета директоров.

«Председателем совета директоров назначен Дмитрий Александрович Гафин, ранее являвшийся членом совета директоров, советником председателя совета директоров», — сообщили в пресс-службе.

С июля 2019 года, пока Соловьёв возглавлял совет директоров «Динамо», клуб впервые с 2008 года завоевал бронзу чемпионата России и играл в финале Кубка России.

Футбольный клуб выразил ему благодарность за весомый вклад в развитие «Динамо». ФК намерен сохранить курс на достижение стратегических задач. Изменений в руководящем составе клуба не будет, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года Гафин проинформировал об отставке главного тренера команды Славишу Йокановича, отметив, что к следующему матчу клуб будет готовить новый главный тренер.

Это заявление прозвучало после того, как «Динамо» 14 мая уступило с крупным счётом на своем поле ФК «Ахмат» в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги. Футболисты «Динамо» пропустили в свои ворота три мяча.

Главный тренер московского ФК «Динамо» с июня прошлого года — чех Марцел Личка.