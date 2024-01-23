Воронеж, 23 января, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Сотрудники полиции во взаимодействии со Следственным комитетом задержали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки из Новомосковска, тело которой обнаружили возле мусорных баков в Воронеже, сообщили 23 января в МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлено местонахождение и задержан обвиняемый в убийстве 17-летней девушки. Им оказался 28-летний уроженец города Махачкалы Республики Дагестан», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что полиция и следователи продолжат оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Связанное тело 17-летней девушки нашли возле мусорного бака в Воронеже 22 января. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По информации источника «Известий», тело лежало в сумке-бауле с вещами. В убийстве заподозрили 28-летнего знакомого девушки из Тамбовской области.

Как сообщало 22 января ИА Регнум, жителя Карачаево-Черкесии будут судить за совершённое в 2000 году изнасилование. Потерпевшая, которой в тот момент было 72 года, до процесса не дожила. По данным регионального управления Следственного комитета, преступник проник в дом жительницы посёлка Новый Карачай, изнасиловал её и скрылся. Тогда установить подозреваемого не удалось. Теперь следователям удалось установить частичное совпадение состава следов с генотипом одного из местных жителей.