Вашингтон, 23 января, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Преследователя американской певицы Тейлор Свифт 23 января во второй раз за три дня задержали у её квартиры в Нью-Йорке. Как рассказали в полиции города, арест произвели после поступившего сообщения о том, что подозрительный сталкер находится в районе.

ТАСС/ Xavier Collin/Image Press Agency/ABACAPRESS.COM Тейлор Свифт

Преследователя вновь заметили у дома артистки днём, но полиция задержала его лишь к вечеру. Очевидец событий заявил, что служба безопасности Свифт якобы попросила полицию арестовать его подальше от здания. Впервые мужчину арестовали после попытки взлома жилища артистки, личность мужчины не раскрывается. Об этом сообщил портал Page Six.

Как сообщало ИА Регнум, альбом Свифт Midnights стал самой продаваемой пластинкой 2022 года, разойдясь через несколько дней после премьеры тиражом более 1 млн. копий. В том же году Свифт установила уникальный рекорд чарта Billboard Hot 100, заняв в нём все 10 первых позиций композициями с Midnights. Певица стала первым исполнителем в 64-летней истории Billboard, совершившим такое.

В 2023 году Свифт признали человеком года по версии журнала Time. Как отметили авторы издания, достижения певицы так многочисленны, что пересказывать их неуместно, как поп-звезда она встала в один ряд с Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и Мадонной, а как автор песен — с Бобом Диланом и Полом Маккартни. В последние годы Time признавал «Человеком года» главу киевского режима Владимира Зеленского, предпринимателя Илона Маска, президента и вице-президента США Джо Байдена и Камалу Харрис.