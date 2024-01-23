Баку, 23 января, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Взрыв на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз», находящемся в Ширванском районе, произошёл, вероятно, из-за того, что на предприятии ударили молотком по миномётному снаряду, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

МЧС Азербайджана

«Предполагается, что инцидент произошёл в результате попадания молотком по 120-мм миномётному снаряду в одном из цехов завода», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. От взрыва пострадали три человека.

Взрыв на заводе «Араз» прогремел 23 января примерно в 15:00 по местному времени (14:00 мск). Завод находится в 100 км от Баку.

На на оборонном заводе в Ширване также был инцидент со взрывом в июле 2023 года. Тогда погиб один человек, ещё один получил ранение.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года в экспертном центре МВД Украины в Киеве взорвалась боевая ракета. Тогда погибли четыре украинских специалиста, пострадали фасады научного центра, жилого дома, общежития и два служебных автомобиля. Как выяснилось, взрыв произошёл, когда сотрудники пилили болгаркой боевую часть ракеты и били по ней молотком.