Великий Новгород, 23 января, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Порноактриса, станцевавшая топлес перед подростками в ночном клубе Великого Новгорода, заявила ИА Регнум, что её обманули организаторы, отвечая на вопрос о возрасте гостей. По словам Алиши Крейзи (псевдоним россиянки), она сто раз спросила, будут ли на мероприятии несовершеннолетние, на что организаторы ответили: «Не будут». Также девушка сообщила, что теперь боится последствий, которые постигли участников «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

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Прокуратура Новгородской области начала проверку после появления в соцсетях видео с вечеринки в клубе «Пандора». На кадрах с мероприятия порноактриса Алиша Крейзи танцует топлес перед посетителями. В комментариях под откровенным видео пользователи заметили, что многим гостям вечеринки явно ещё нет 18 лет. Местная прокуратура проверяет информацию о нахождении в клубе несовершеннолетних, а также оценивает действия организаторов мероприятия.

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Журналисты ИА Регнум поговорили с Алишей, которая рассказала, что присутствовала в качестве танцовщицы, приглашённой организаторами вечеринки.

«Я сто раз спросила организаторов, не будет ли там людей младше 18. Мне говорили, чтобы я успокоилась, что всё нормально, что все старше 18 лет. Вот я и вышла на сцену. Теперь боюсь, что попаду под раздачу, как участники вечеринки у Ивлеевой. Когда я вышла на сцену, то увидела лица подростков, но подошли организаторы и сказали, что мне только так кажется, что все на самом деле взрослые», — рассказала Алиша.

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Девушка признаётся, что не стала бы выступать перед подростками, но была уверена, что в ночной клуб, как и в любом городе, пускают только совершеннолетних. По словам Алиши, в любом ночном заведении спрашивают паспорт, если покажется, что гостю ещё нет восемнадцати лет.

После выступления Алиша поехала к своей маме, которая живёт в небольшой деревушке под Великим Новгородом, и рассказала, что её подставили организаторы. Алиши говорит, что мама лояльно относится к её профессии, поэтому дочь делится с ней своими переживаниями. Мама Алиши сообщила ИА Регнум, что знает, чем её дочь зарабатывает, но никогда не видела эти видео.

«Я знаю, что моя дочь снимается в порно. Я не видела эти съёмки и, естественно, не хочу видеть. Как мать я такое поддерживать не могу, но и запретить взрослому человеку распоряжаться своей жизнью я тоже не могу. После выступления дочь приехала ко мне и назвала тех, кто её пригласил, горе-организаторами. Я не понимаю, при чём здесь моя дочь. Её пригласили в клуб работать, а несовершеннолетние — это вопросы к тем, кто их впустил в клуб. Родители, организаторы. Зачем родители отпускают детей в ночной клуб», — заявила Елена.

На данный момент Алиша закрыла все свои соцсети. Девушка ждёт, чем закончится проверка новгородской прокуратуры.