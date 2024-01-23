Прага, 23 января, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Союзники Киева из западных стран в скором времени открыто начнут говорить о разделе Украины для прекращения конфликта. Такое мнение 23 января высказал бывший высокопоставленный дипломат из Чехии Петр Друлак в интервью изданию Parlamentni listy.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По словам Друлака, в главном сценарии, основанном на реальном положении дел в зоне конфликта, предусматривается, что Киев в дальнейшем не будет контролировать все территории, входящие в признанные на международном уровне границы Украины.

«Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», — сказал он.

Потерявшая поддержку Запада Украина продолжит «сыпаться» в конфликте с Россией, если Киев на заставят идти на уступки, отметил эксперт.

Друлак уточнил, что этот момент точно наступит, хотя пока и неизвестно, когда точно, однако ему ясно, что Украина «не сохранится»

«Тогда и наступит момент истины. Точно так же в определённый момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждёт Украину», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк признал, что ситуация в зоне проведения спецоперации продолжает быть сложной, а интенсивность боевых действий всё ещё высокая. Он также пригрозил Западу расширением зоны боевых действий, если он не даст Киеву достаточно оружия и финансовой помощи.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 января заявил, что возможность поиска мирного урегулирования на Украине осложнила поддержка Западом киевского режима, который находится в агонии.