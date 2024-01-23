Тверь, 23 января, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Итоги реализации государственной программы по сохранению, популяризации и государственной охране культурного наследия в 2023 году были рассмотрены сегодня, 23 января, на заседании правительства Тверской области. Также на заседании были поставлены задачи по реализации этой программы на период до 2029 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области по председательством губернатора Игоря Рудени

Губернатор Тверской области Игорь Руденя напомнил, что культурное, духовное наследие страны названо президентом РФ Владимиром Путиным ключевым фактором сохранения национальной идентичности. «Глава государства отмечал необходимость активнее вести работу по реставрации объектов культурного наследия и их вовлечению в хозяйственный оборот в регионах, — отметил Руденя. — Наша область по праву гордится тем, что в Верхневолжье находится большое количество таких объектов». Глава региона подчеркнул, что «это серьезный ресурс для работы, в том числе по духовно-нравственному воспитанию». «Важно, чтобы каждое новое поколение не только строило новое, но и сохраняло наше богатое наследие», — заявил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, всего в регионе насчитывается более 10 тысяч объектов культурного наследия: 3270 памятников архитектуры, 1289 — истории и монументального искусства, 5920 — археологии. По их количеству Верхневолжье является лидером в Центральном федеральном округе. За прошедшие несколько лет отреставрированы важнейшие достопримечательности региона: колокольня Николаевского собора в Калязине, драматический театр и музей Салтыкова-Щедрина в Твери, краеведческий музей в Бежецке, усадьба Василёво, Входоиерусалимский собор в Торжке и другие объекты.

Глава региона подчеркнул: необходимо обеспечить завершение реставрации памятников истории и культуры к знаменательным датам: 950-летию первого летописного упоминания города Торопца и 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того, в 2024–2025 годах должна быть проведена реставрация значительного количества объектов в Бежецке, Весьегонске, Твери, Вышнем Волочке, Калязине и других муниципалитетах. В 2023 году начались работы по обновлению усадебного комплекса в селе Берново, где в 1820–1830 годах бывал Пушкин, драмтеатра в Вышнем Волочке, церкви Богоявления в Торопце, комплекса застройки на набережной Афанасия Никитина в Твери.

В ближайшие годы планируется привести в порядок жилую застройку по улице Преподобного Макария в Калязине (проект «Калязинская слобода»), особняк братьев Невортиных в Бежецке, флигель дворянской усадьбы по улице Дзержинского в Торжке, Казанскую церковь и церковь Троицы в Весьегонске. Кроме того, будет продолжено развитие архитектурно-этнографического комплекса в Василёво, городской усадьбы М. Е. Салтыкова-Щедрина в Твери.

Среди актуальных задач, поставленных главой региона — активное вовлечение объектов в хозяйственный оборот и привлечение частных средств для восстановления достопримечательностей Верхневолжья. Так, в здании в областном центре, где располагался кинотеатр «Вулкан», после проведения восстановительных работ планируется открыть музей, посвященный тверскому краеведу Вячеславу Воробьеву. Готовится проект реставрации и дальнейшего развития дома Дворянского собрания (Дома офицеров), Дворца пионеров в Твери.

«Мы приняли решение о восстановлении и речного вокзала, и Отроча монастыря.У нас сохранился Успенский собор, который являлся одним из центральных соборов обители. По речному вокзалу есть все замеры, сейчас идут археологические раскопки», — сообщил Игорь Руденя. Он поддержал предложение генерального директора ВНИИ организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности, вице-президента Софийско-Троицкого благотворительного фонда Юрия Аганова о воссоздании исторического тракта от села Кой Сонковского округа в сторону Углича. По мнению губернатора, это позволит привлечь в регион еще больше туристов, даст новые возможности для развития дорожной инфраструктуры и создания новых объектов для приема гостей в Сонковском округе и в целом на северо-востоке области.

Также нашло поддержку губернатора предложение заместителя председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Дениса Юдина о проведении экскурсий по уникальным достопримечательностям, интересным местам Тверской области по аналогии с культурно-архитектурным проектом «Узнай Москву». Участниками таких мероприятий могут стать как жители, так и гости Верхневолжья.