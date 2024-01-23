Баку, 23 января, 2024, 15:26 — ИА Регнум. При взрыве на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» в Ширване пострадали три человека, сообщили 23 января в прокуратуре города.

«В результате предварительного следствия установлено, что три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ранения получили граждане 1992, 2001 и 1999 года рождения.

Прокуратура осматривает место происшествия и совершает другие необходимые процессуальные действия. Предположительно, взрыв прогремел в результате попадания снаряда в один из цехов завода.

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