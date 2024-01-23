Ширван, Азербайджан, 23 января, 2024, 15:07 — ИА Регнум. На заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в Ширванском районе в 100 км от Баку. Об этом сообщил портал Oxu. Az.

В результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия выехали машины скорой помощи.

По данным Buta Media, пострадали трое мужчин в возрасте от 23 до 32 лет. Их доставили в больницу, их жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в мебельном цехе на улице Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку произошёл взрыв. Затем возник пожар. В ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлекли тела семи человек. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

В апреле жертвами взрыва в цехе по производству угля в Азербайджане стали два человека. Взрыв прогремел около 21:00 по местному времени в шахте на территории деревни Вургун Акстафинского района. В момент происшествия в шахте проводились работы по добыче угля.

В июле 2023 года на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана в городе Ширване взорвался боеприпас. Один человек погиб, ещё одного госпитализировали. Ширванская городская прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.