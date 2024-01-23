Москва, 23 января, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Питерский «Зенит» планирует заключить пятилетний контракт с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном. Переговоры по переходу 24-летнего футболиста в клуб находятся на завершающей стадии, сообщил «Спорт-Экспресс».

Александр Вильф/РИА Новости Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян

Ожидается, что сделка состоится уже в самое ближайшее время. Как сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией, «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой в 1,2 млн евро в год. Собеседник спортивного портала сообщил, что эта сумма вдвое превышает ту, которую игрок сборной Армении зарабатывает в составе столичной команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что сумма трансфера может составить 8 млн евро плюс бонусы порядка 2 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, Тикнизян начал заниматься футболом в возрасте шести лет в петербургском клубе «Факел». Позднее перешёл в «Коломяги», где тренировался с командой 1997 года рождения. Вскоре, перейдя в «Локомотив», продолжил выступать за него до 14 лет. После переезда в Москву попал в ЦСКА. С 4 августа 2021 года после перехода из московского ЦСКА за 5 млн евро выступает за «Локомотив».

За молодёжную сборную Армении дебютировал в октябре 2020 года, в марте 2023 года его также вызвали в национальную команду после того, как спортсмен получил паспорт гражданина Армении.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету левого защитника столичного клуба 23 матча во всех турнирах, восемь забитых голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 млн евро.