Вашингтон, 23 января, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Основатель Tesla, SpaceX и владелец X (ранее Twitter. — прим. ИА Регнум) бизнесмен Илон Маск заявил, что политика найма, основанная на многообразии, равенстве и инклюзивности, похожа на творчество автора антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Причиной тому — противоречия и дискриминация. Об этом он рассказал в беседе с журналистами издания Politico.

Dominika Zarzycka /Keystone Press Agency /Global Look Press Бизнесмен Илон Маск

«Конечно, «Разнообразие, равенство и инклюзивность» — все это красивые слова, но на самом деле они означают дискриминацию по признакам расы, пола, сексуальной ориентации и противоречат принципу оценки по заслугам. Поэтому я думаю, что это в корне антисемитично», — отметил Маск.

Бизнесмен попросил быть осторожнее «с любыми словами, которые звучат, как цитаты из книги Джорджа Оруэлла.

Интервью Илон Маск решил дать после критики в адрес социальной сети X (ранее Twitter). Платформу обвиняли в массовом распространении разжигающих ненависть высказываний.

В ноябре уже сам Маск спровоцировал возмущение после публичного согласия с твитом, в котором утверждалось, что еврейские общины «насаждают именно ту диалектическую ненависть, которую хотят, чтобы люди перестали использовать её против них», привело слова бизнесмена издание Politico.

Авторы материала отметили, что поездка Маска в концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше позволила ему опровергнуть обвинения в антисемитизме. Вместе с тем он и там не упустил возможность рассуждать о политике. Во время визита Маск назвал себя «вдохновлённым евреем».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2023 года Илон Маск посетил Израиль на фоне скандала с его публикацией в соцсетях, после которой бизнесмену предъявили обвинения в антисемитизме. Маск заявил о готовности направить доходы своей соцсети от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, израильским больницам и международной гуманитарной организации, оказывающей медпомощь палестинцам.

Позже Маск прилетел в Тель-Авив, где вместе премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетил кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напали боевики палестинского движения ХАМАС.