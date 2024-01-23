Париж, 23 января, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Посты наёмника из Франции Алексиса Дриона в соцсети Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в которых он вечером 22 января сообщил, что, жив и находится на родине, исчезли с его страницы менее чем через сутки с момента появления.

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По состоянию на 13:00 мск сообщений уже не было на странице Дриона.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 января на странице наёмника появились сообщения, что он жив и находится во Франции. К посту был прикреплён скриншот статьи на французском языке об опубликованном списке имён французских наёмников, находившихся в Харькове во время удара ВС России, где упоминался Дрион, хотя и не говорилось, что он погиб.

Ранее в этот же день стало известно, что Дрион публиковал снимки в соцсети, свидетельствующие о том, что он находился на территории Украины с оружием в руках. Мужчина выложил первое фото в начале мая 2023 года, где он запечатлён в камуфляже, рядом автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой с флагом Франции и лента в цветах флага Украины.

Французские волонтёры организации SOS Donbass 22 января опубликовали список из 13 имён наёмников из Франции, которые в момент российского удара были в расположении иностранных наёмников. В их числе был Дрион, при этом отмечалось, что данные, кто из французских наёмников жив или ранен, необходимо уточнить.

В МИД Франции отказались признавать наличие французских наёмников в рядах ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Париж лицемерно отрицает наличие в украинской армии французских наёмников из-за законов, прямо запрещающих наёмничество.