Москва, 23 января, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству столичного СУ СК принял решение до 26 апреля отправить в следственный изолятор (СИЗО) основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую. Наручники на предпринимательницу надели 22 января, сразу после оглашения судебного решения, в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура Москвы Замоскворецкий районный суд изменил Елене Блиновской меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу

В конце декабря 2023 года Блиновская смогла «обойти» постановление суда о домашнем аресте, устроив вечеринку. По мнению следствия, пригласив на предновогоднее мероприятие свидетеля по её делу, обвиняемая грубо нарушила условия домашнего ареста.

Три месяца заключения под стражу Блиновская получила в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и в легализации денежных средств, добытых преступным путём. Также 22 января следствие предъявило предпринимательнице новое обвинение — два эпизода неправомерного оборота средств платежей, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

По данным московских следователей, не позднее 2019 года Блиновская получив в своё распоряжение электронные ключи юридических лиц, неоднократно без ведома владельцев распоряжалась ими в своих целях. Адвокат подсудимой Наталия Сальникова в беседе с журналистами «РИА Новости» пояснила, что её подопечная отказалась признавать вину по двум новым эпизодам обвинения.

После изменения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу обвиняемая Елена Блиновская помещена в СИЗО-6, информировала накануне прокуратура Москвы.

Облетевшие СМИ видеокадры того, как Блиновскую уводят в СИЗО, прокомментировала в Telegram-канале главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. Она отметила, что несмотря на появление видео во всех каналах, не было ни одного сочувственного комментария.

«Никто не жалеет продавщицу желаний. Традиционно не любит у нас народ неправедных денег. И страна дураков, в которой деньги растут на деревьях, заканчивается тюрьмой», — отметила она.

Тем временем, Ассоциация блогеров и агентств (АБА) попросила не называть Елену Блиновскую «блогером». В соответствующем письме, направленном в адрес СМИ, уточняется, что Блиновская — представитель информационного бизнеса, информирует «Коммерсант». Поясняется при этом, что коммерческая деятельность Блиновской «преимущественно состоит из продажи собственных информационных продуктов», а не создания «уникального» креативного контента и продажи рекламных интеграций.

«В АБА подчеркнули, что обозначение Елены Блиновской как блогера «бросает тень своим халатным отношением к законам на всю отрасль», — сказано в публикации «Коммерсанта».

Как сообщало ИА Регнум, Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечения белорусской границы в Смоленской области по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 918 млн рублей и отмывании ещё 43 млн рублей. Вину она признала.

По версии Следкома, оказывая информационные услуги в интернете, предпринимательница использовала схему «дробления» бизнеса, которая позволила занизить полученные доходы. Таким образом Блиновская не уплатила за период 2019–2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей, подчеркнули следователи.

По их словам, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, Блиновская легализовала их путём совершения финансовых операций.

В начале августа 2023 года суд арестовал 54 банковских счёта Блиновской и её мужа, 21 объект недвижимости, четыре автомобиля и ряд других объектов на сумму 64 млрд рублей. В октябре того же года защита Блиновской подала апелляционную жалобу на продление срока домашнего ареста, попросив изменить ей меру пресечения на более мягкую, но суд отправил подозреваемую в СИЗО.