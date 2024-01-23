Мельбурн, Австралия, 23 января, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, переиграл американца Тейлора Фритца в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

IMAGO/Agn Foto/IPA Sport/ipa-a/Global Look Press

Сербский спортсмен победил представителя США в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3.

Соперники провели на корте 3 часа 48 минут. За это время Джокович подал навылет 20 раз, трижды ошибся при подаче и смог реализовать четыре из 21 брейк-пойнта. Его оппонент, являющийся 12-й ракеткой мира, за это же время 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Джокович встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Янником Синнером.

Это 11-й для серба выход в полуфинал Australian Open, до этого он всегда выигрывал этот турнир, если доходил до этой стадии. Джокович также является десятикратным и действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии, выиграв на нём в общей сложности 33 последних матча.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Джокович заявил, что его приятно удивили слова российского теннисиста Даниила Медведева о нём. Он поблагодарил россиянина за тёплые слова. До этого Медведев рассказал, что серб может быть жёстким во время теннисного поединка, но вне корта всегда хорошо относится к соперникам.

Джокович 14 января победил хорвата Дино Прижмича в матче первого круга Australian Open. Сербский теннисист победил оппонента в четырёх сетах со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.