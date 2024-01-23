Москва, 23 января, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», академик РАН Владимир Соловьёв 23 января на «Королёвских чтениях» представил проект многоразового космоплана для пилотируемых полётов на проектируемую Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом сообщил ТАСС.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Космоплан представляет собой летательный аппарат с композитным планером типа «несущий корпус» с отклоняемым стреловидным V-образным крылом», — рассказал генконструктор.

Соловьёв сообщил, что предлагает использовать космоплан для развития транспортно-технического обеспечения РОС. Аппарат планируют выводить в космос ракетой-носителем среднего класса «Ангара».

Академик рассказал, что у нового космоплана будет больше возможностей для выбора районов посадки. Космонавты на этом корабле будут испытывать меньшие перегрузки, что открывает возможности для развития космического туризма.

Как сообщало ИА Регнум, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в октябре 2023 года заявил, что затраты на создание РОС оцениваются примерно в 609 млрд рублей, из которых в период с 2024 по 2026 год потребуется 150 млрд рублей. Проект рассчитан до 2032 года.

Президент России Владимир Путин также в октябре сообщил, что первый сегмент РОС планируют вывести на орбиту в 2027 году. Он отметил важность развития проекта до исчерпания ресурсов Международной космической станции.