* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 января, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Ведущая «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) поиздевалась над гибелью кота Твикса на странице в Telegram-канале.

Фото: соцсети

«День в одном кадре. Я в морском платье моей любимой марки NinaDonis (зрители пишут, что это у вас за крест?!), и огромный мёртвый кот Твикс на стене. Мизулина пообещала ему поставить памятник. Надеюсь, конный», — говорится в посте, опубликованном 22 января.

Сообщение сопровождалось кадром из выпуска новостей, который вела Монгайт. Внизу кадра на бегущей новостной строке сообщалось, что выброшенного из поезда кота Твикса нашли мёртвым.

Подписчики ведущей не оценили её сарказм и отметили, что издеваться над погибшим котом не красиво. Некоторые задались вопросом, а нормально ли писать в такой ироничной интонации о погибшем животном и относиться к этой ситуации с сарказмом.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с гибелью кота Твикса произошёл 11 января и вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Петербург, во время остановки в Кирове выбросила кота на 30-градусный мороз. Животное вёз по билету родственник владельца. Во время следования поезда кот выбрался из переноски. 20 января питомца нашли мёртвым. Животное, вероятно, покусали собаки, и оно замёрзло.

В РЖД 20 января пообещали изменить правила перевозки животных, чтобы проводники не могли высаживать их на улицу. При этом глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила установить в Кирове памятник погибшему коту.

После инцидента проводницу поезда отстранили от работы.

Монгайт, в девичестве Лошак, дочь бывшего директора Пушкинского музея Марины Лошак, а её отец — бывший главред знаменитого «Огонька» Виктор Лошак. После начала спецоперации она вместе с семьей покинула Россию. Ведущая активно распространяет фейки о действиях российских вооружённых сил, делает заявления против территориальной целостности страны.

В мае 2023 года Монгайт вместе с двоюродным братом, журналистом Андреем Лошаком (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) потребовала снять с неё статус иноагента. В пересмотре решения ей отказали.