Москва, 23 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. 49-летня дизайнер интерьеров и постоянный участник телешоу «Квартирный вопрос» Марина Кисель была задержана на входе в храм-музей Святителя Николая в Толмачах. При проверке личных вещей металлоискателем женщина сказала, что в её сумочке лежит бомба. Через несколько минут на месте уже была оперативная группа МВД и кинологи, сообщил ИА Регнум источник.

Кадр из видео Марина Кисель

18 января Марина Кисель пришла на выставку в храм-музей в Малом Толмачевском переулке. На входе в музей сотрудник безопасности попросил женщину показать содержимое дамской сумочки. Марина отказалась и заявила, что в сумке якобы находится бомба. Охранник юмора не оценил и, как полагается в таких ситуациях, позвонил в полицию. На место приехали оперативники и кинологи, которые осмотрели содержимое сумочки.

«Была обследована сумка гражданки 1974-го года рождения, а также прилегающая территория. В результате проверки взрывных устройств не обнаружено. Марину Кисель задержали и доставили в полицию. Женщина объяснила свой поступок плохим настроением из-за невозможности быстро попасть в музей», — сообщил собеседник.

По информации источника, Марина Кисель никогда раньше не привлекалась к уголовной или административной ответственности, а также не состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Сейчас в отношении дизайнера проводится проверка, результатом которой станет оценка действий Кисель.

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