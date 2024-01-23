Донецк, 23 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка со стороны украинских войск получили ранения два мирных жителя. Об этом 23 января сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Виктория Веленская/ РИА Новости

«По предварительным данным, в результате обстрела Куйбышевского района возле ДК им. Куйбышева ранены два человека», — написал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ обстреляли административный центр региона из реактивных систем залпового огня.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января глава Ясиноватского муниципального округа в ДНР Дмитрий Шевченко написал, что при обстреле ВСУ Ясиноватой погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. До этого в СЦКК сообщили о двух обстрелах города со стороны украинской армии.

При обстреле Кировского района Донецка со стороны ВСУ утром 21 января погибли 28 мирных жителей, ещё 26 человек получили ранения. Украинские военные били из артиллерии калибра 152 мм и 155 мм по мирным районам, основной удар пришёлся по рынку «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.