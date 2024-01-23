Москва, 23 января, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Малый противолодочный корабль Кольской флотилии Северного флота «Снежногорск» поразил цели условного противника во время учений в Баренцевом море. Также экипаж отразил «воздушную атаку», сообщили 23 января в пресс-службе флота.

Лев Федосеев/ТАСС

«Экипаж выполнил комплекс зенитных ракетных и артиллерийских стрельб в полигонах боевой подготовки, на завершающем этапе учения выполнил стрельбу по имитированной воздушной цели зенитным ракетным комплексом «Оса-МА», отразив налёт авиации условного противника», — говорится в сообщении.

Выполнение задач проходило в сложных погодных условиях, район закрыли для судоходства и авиации.

На вооружении «Снежногорска» — зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000, торпедные аппараты и современные гидроакустические комплексы. Корабль предназначен для поиска и уничтожения подлодок противника.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря авиакорпус Северного флота провёл учения в небе в Мурманской области. Истребители МиГ-29К перехватили условного нарушителя границы. Экипажи обнаружили воздушную цель, приближающуюся к российской границе, роль которой играл ещё один МиГ-29К. Его засекли над акваторией Баренцева моря и подняли на перехват два палубных истребителя, экипажи которых действовали в различном диапазоне высот.