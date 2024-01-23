Мадрид, 23 января, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Украинская армия несёт катастрофические потери, о чём свидетельствует огромное количество новых могил в стране. Такое заявление сделал в подкасте издания El Mundo военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

Иван Шилов ИА Регнум

«С украинской стороны огромные потери. Очень серьезные. Кладбища с каждым разом становятся все шире», — отметил журналист.

Такую картину, по словам Эспиносы, он наблюдал в Харькове, Днепропетровске и Запорожье.

«С каждым разом видно, как они расширяются и как ежедневно появляются десятки и десятки новых могил», — рассказал журналист.

Также он отметил, что среди местного населения пропал оптимизм из-за провалов ВСУ на фронте.

Как писало ИА Регнум ранее, последнее время в западных СМИ вышли десятки репортажей и материалов о проблемах ВСУ с техникой, боеприпасами и личным составом, а также вероятном отступлении киевской армии в ближайшем будущем.

В частности, 20 января обозреватели издания Business Insider в своей публикации отметили, что ВСУ больше не могут эффективно использовать базовые гражданские беспилотники из-за российских средств радиоэлектронной борьбы, притом что прежде именно БПЛА были одним из главных видов вооружения ВСУ на фоне нехватки боеприпасов для артиллерии.

Также 20 января немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Киева и общения с военнослужащими ВСУ на линии фронта заявил в эфире канала Welt, что ВСУ находятся в патовой ситуации, поскольку бойцы изнеможены, а снарядов для отражения атак ВС России недостаточно.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 октября заявляла, что Вашингтон обманывает весь мир, прикрываясь борьбой за свободу и демократию. Дипломат отметила, что президент Джо Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», а раньше США называли это «борьбой за свободу и демократию».

Захарова указала на то, что различные вооружённые конфликты всегда представляли для США «разумную инвестицию», так как они происходили не на американской территории и не затрагивали граждан страны. В этой связи представитель ведомства вспомнила выражение «ничего личного, просто бизнес».

Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципальных образований заявлял, что новые поставки вооружений Киеву с точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не дадут, а лишь усугубят ситуацию для Украины.

По словам главы государства, представители киевского режима сами отказались от переговоров с Россией, проявив тем самым несамостоятельность и некомпетентность.

Ранее один из представителей переговорной группы Украины в Стамбуле Давид Арахамия публично заявил, что решение о выходе из переговорного процесса Киев принял после соответствующего призыва, занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.