Москва, 23 января, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил президента Египта Абделя Фаттаха Ас-Сиси на саммит БРИКС в Казани в октябре. Об этом глава российского государства заявил на церемонии начала заливки бетона в основание четвёртого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа».

«Ждём вас, уважаемый господин Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре», — заявил российский лидер.

Путин совместно с президентом Египта в режиме видеоконференции 23 января принял участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа».

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время переговоров с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном 6 декабря 2023 года в Абу-Даби пригласил его на саммит БРИКС в Казани.

В августе 2023 года на саммите БРИКС в ЮАР страны-участницы приняли решение пригласить в организацию ещё шесть стран. С 1 января 2024 года в БРИКС вступили пять новых стран — Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Египет, Иран и Эфиопия. Число участников БРИКС выросло до десяти.

Россия с 1 января 2024 года официально начала председательство в БРИКС. По этому поводу президент России отметил, что в Москве рассчитывают на плодотворную работу со всеми участниками организации.